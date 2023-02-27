Песков: Кремль следит за ситуацией в Приднестровье
Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоен происходящим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что ситуация в регионе — предмет «самого пристального внимания» Москвы и повод для обеспокоенности.
«Ситуация ... провоцируется извне, но мы знаем, что ... наши оппоненты ... как в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе отчет», — указал Песков.
Ранее стало известно, что на границе с Приднестровской Молдавской Республикой со стороны Украины было зафиксировано скопление военных и техники. Минобороны России предупредило о подготовке Киевом вооруженной провокации против Приднестровья. РФ обратилась к США, НАТО и Украине с предостережением по поводу авантюрных шагов в отношении ПМР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru