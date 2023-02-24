На Украине заявили о готовности захватить Приднестровье за три дня

Как отметил экс-советник, Киев «может помочь» только по решению молдавских властей.

«У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом).

По словам бывшего советника, повод для введения войск есть: президенты Украины и Молдавии уже обвинили Россию в дестабилизации ситуации в Приднестровье.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев сосредоточивает силы на границе с Приднестровьем и намерен вторгнуться на эту территорию в ответ на якобы планируемое наступление российских военных.

