На Украине заявили о готовности захватить Приднестровье за три дня
Украина готова захватить Приднестровье за три дня, если об этом попросит Молдавия. Об этом заявил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Как отметил экс-советник, Киев «может помочь» только по решению молдавских властей.
«У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом).
По словам бывшего советника, повод для введения войск есть: президенты Украины и Молдавии уже обвинили Россию в дестабилизации ситуации в Приднестровье.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев сосредоточивает силы на границе с Приднестровьем и намерен вторгнуться на эту территорию в ответ на якобы планируемое наступление российских военных.
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