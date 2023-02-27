В Минобороны Украины подтвердили сосредоточение войск на границе с Приднестровьем
Подразделения ВСУ сконцентрированы на границе с Приднестровьем, заявила представитель сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк.
Киев развернул подразделения вооруженных сил вдоль всей границы с республикой. Об этом Гуменюк сообщила в эфире телеканала «Рада».
Сосредоточение подразделений ВСУ она объяснила «гипотетической угрозой со стороны России». По словам Гуменюк, развертывание войск является «адекватной реакцией».
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило о подготовке Киевом вооруженной провокации против Приднестровья. По данным военного ведомстве, в нападении на республику могут задействовать националистические батальоны.
В Кремле внимательно следят за развитием ситуации. Об этом заявил представитель президента России Дмитрий Песков, пишет НСН.
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