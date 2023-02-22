«Смогут год воевать!»: ВСУ нацелены на склад боеприпасов в Приднестровье

Так, в СМИ появляется все больше информации о концентрации украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Допускается, что целью возможной провокации ВСУ может стать село Колбасна, а точнее — гигантский склад боеприпасов в этом районе. Владимир Прохватилов отметил, что российские войска, которые есть в Приднестровье, не смогут помешать ВСУ захватить склад.

«Нападение Украины на Приднестровье – это опасность номер один. Но и для России это опасно, потому что там гигантские склады, огромное число боеприпасов. Если ВСУ это захватят, то смогут воевать год без всякой помощи Запада. Такая опасность нарастает. Нужны жесткие меры (со стороны России – ред. НСН), которых пока не заметно. Если наша разведка обнаружит, что идет движение в сторону Приднестровья, то нужно сосредоточить все удары по переброске этих войск. Там двухтысячный российский контингент, который ничего не сможет сделать, тяжелых вооружений нет. К Украине, безусловно, присоединятся Румыния и Молдавия», - сказал Прохватилов.

Кроме того, он отметил, что России нужно начать наносить удары по магистральной инфраструктуре Украины, в частности, по мосту через Днепр и Бескидскому тоннелю. Прохватилов также прокомментировал слова председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, который предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. Прохватилов подчеркнул, что России понадобятся долгие месяцы, а может и несколько лет для того, чтобы дойти до города.