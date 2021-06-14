Украина давит на жалость. Новые просьбы о «Северном потоке-2»
Политики и политологи в эфире НСН обсудили украинское предложение о продаже Киеву части акций «Северного потока-2».
Киеву может стать выгодным «Северный поток-2», если Украина получит «5-7% его стоимости» и войдет в число собственников трубопровода. Эту идею высказал украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире «Первого независимого».
«Окей, мы понимаем, что «Северный поток — 2» может быть выгоднее для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока-2», дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», - заявил он.
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».
«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - отметил собеседник НСН.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал Киеву простой выход из ситуации, связанной с запуском «Северного потока-2».
«Украина, если она хочет прокачивать газ через свою территорию, должна работать со своим главным клиентом - Россией. Она не может с ним враждовать, она должна с ним договариваться о цене. Так бизнес ведут во всем мире… Зачем платить за Украину, с которой у России плохие отношения, я бы сказал, война?! Поможет в этой ситуации более разумная политика Украины, которая нацелена на прагматизм. Зеленскому нужно договориться с Путиным, потому что на Западе уже устали, когда Украина давит на жалость. Она во многом надоедает», - заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» Александр Рар.
В том, что Украина не может повлиять на ситуацию с «Северным потоком – 2», уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что в этой «карточной игре» Украина ожидает своей участи в коридоре, пока три игрока «разыграют ее саму».
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