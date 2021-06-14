Украина давит на жалость. Новые просьбы о «Северном потоке-2»

«Украина, если она хочет прокачивать газ через свою территорию, должна работать со своим главным клиентом - Россией. Она не может с ним враждовать, она должна с ним договариваться о цене. Так бизнес ведут во всем мире… Зачем платить за Украину, с которой у России плохие отношения, я бы сказал, война?! Поможет в этой ситуации более разумная политика Украины, которая нацелена на прагматизм. Зеленскому нужно договориться с Путиным, потому что на Западе уже устали, когда Украина давит на жалость. Она во многом надоедает», - заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» Александр Рар.

В том, что Украина не может повлиять на ситуацию с «Северным потоком – 2», уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что в этой «карточной игре» Украина ожидает своей участи в коридоре, пока три игрока «разыграют ее саму».

