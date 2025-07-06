СМИ: Взрыв неизвестного характера мог вызвать утечку аммиака в порту Усть-Луга
По предварительным данным, разгерметизация и утечка жидкого аммиака на танкере «Эко-Визард» в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла после взрыва. Об этом пишет Тelegram-канал Baza.
По данным «Базы», причины взрыва неизвестны. Возможно, они связаны с техническим характером — однако ответ на это смогут дать соответствующие службы после тщательной проверки.
«База» добавляет, что танкер «Эко-Визард» под либерийским флагом пришел в петербургский порт из бельгийского Антверпена.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в свою очередь уточнил, что инцидент не привёл к возникновению угрозы жизни и здоровью населения, негативного воздействия на окружающую среду также не зафиксировано.
Ранее Минтранс сообщил об утечке жидкого аммиака во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере «Эко Визард» в порту Усть-Луга, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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