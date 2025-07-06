Минобороны: ПВО сбило 39 украинских беспилотников

«6 июля в период с 08.30 до 14.00 мск средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО.

Наибольшее количество дронов — 21 — было уничтожено над Брянской областью. На Орловской - семь, еще 6 - над Тульской. По два БПЛА ликвидировано в небе Белгородской и Курской областях. Еще один БПЛА был сбит над Калужской областью.

Ранее в МО РФ сообщали, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь сбили 120 украинских БПЛА над десятью российскими регионами, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

