СМИ: Лев, сбежавший из зоопарка в Анталье, пойман и обезврежен

Лев, сбежавший из зоопарка в турецкой Анталье пойман и обезврежен. Об этом сообщает издание Mynet.

СМИ: Лев сбежал из клетки в турецкой Анталье

«Лев, сбежавший в районе Манавгат, был пойман и обезврежен», - сообщило издание.

Ранее стало известно, что лев вырвался из клетки зоопарка Lion Land в районе Манавгат курортной турецкой провинции Антальи. Позже он напал на местного жителя, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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