СМИ: Лев, сбежавший из зоопарка в Анталье, пойман и обезврежен
6 июля 202515:18
Лев, сбежавший из зоопарка в турецкой Анталье пойман и обезврежен. Об этом сообщает издание Mynet.
«Лев, сбежавший в районе Манавгат, был пойман и обезврежен», - сообщило издание.
Ранее стало известно, что лев вырвался из клетки зоопарка Lion Land в районе Манавгат курортной турецкой провинции Антальи. Позже он напал на местного жителя, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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