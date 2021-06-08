На Украине предложили способ помешать «Северному потоку – 2»

Повлиять на российский газопровод «Северный поток – 2» Украина сможет, если предложит Западу альтернативу транзита газа. С таким заявлением выступила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в эфире телеканала ICTV.

По ее словам, можно использовать совместный консорциум с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы.

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Зеркаль отметила, что сегодня помощь в противодействии «Северному потоку – 2» Украине может оказать Евросоюз, геополитические шаги которого могут ограничить использование российского газопровода.

Ранее министерство энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания затруднилось назвать сроки подачи газа по трубопроводу «Северный поток-2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2
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