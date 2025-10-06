«Август» с Безруковым и Кологривым стал лидером кинопроката в РФ

Военный триллер «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева возглавил российский кинопрокат в прошедшие выходные, за 2-5 октября картина заработала 190,8 млн рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Лента по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» вышла на экраны 25 сентября. Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков, Павел Табаков, Никита Кологривый. Всего картина заработала 515,3 млн рублей.

Второе место в списке лидеров кинопроката заняла работа Люка Бессона «Дракула». Фильм ужасов с Калебом Лэндри Джонсом и Зои Блю собрал за выходные 114 млн рублей (всего 643,2 млн).

Также в число самых популярных картин в прокате вошла комедия Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект». Лента вышла на экраны 2 октября и успела заработать 38 млн рублей.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН предположил, что фильму «Август» удастся собрать в прокате от 700 млн до 1 млрд рублей.

