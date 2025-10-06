Медведев посетит КНДР

Силы ПВО сбили ночью беспилотник, летевший на Москву В Москве стартовал отбор на новую программу поддержки медицинских исследований В Зеленограде завершился масштабный сезон благоустройства Новый путепровод на северо-востоке Москвы запустят до конца года Балет «Кроткая» по мотивам произведения Фёдора Достоевского поставят на сцене Кремлевского Дворца