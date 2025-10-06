Медведев посетит КНДР

Зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев посетит Северную Корею во главе делегации объединения. Об этом говорится в сообщении партии.

«По приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи делегация... во главе с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым посетит КНДР», - отмечается в заявлении.

Представители «Единой России» поучаствуют в торжествах по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, которое отмечается 10 октября.

В августе Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, поздравив политика с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японской оккупации, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
