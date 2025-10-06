Медведев посетит КНДР
Зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев посетит Северную Корею во главе делегации объединения. Об этом говорится в сообщении партии.
«По приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи делегация... во главе с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым посетит КНДР», - отмечается в заявлении.
Представители «Единой России» поучаствуют в торжествах по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи, которое отмечается 10 октября.
В августе Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, поздравив политика с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японской оккупации, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Найдут русских»: Немецкий политолог удивился версиям властей ФРГ о БПЛА
- Премьер Франции Лекорню подал в отставку
- В Калужской области жилой дом поврежден из-за падения обломков БПЛА
- Медведев посетит КНДР
- «Без Сокурова, но с Козловским»: Минкультуры вновь ищет традиционные ценности в кино
- ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в двух регионах
- На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА, пострадали двое
- Маск анонсировал выпуск игры, созданой искусственным интеллектом
- «Август» с Безруковым и Кологривым стал лидером кинопроката в РФ
- В Нижегородской области один человек пострадал после атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru