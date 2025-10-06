ЦЕННОСТИ И ОПРОСЫ: ОТ КАНН ДО КОЗЛОВСКОГО

По данным издания «Коммерсантъ», Минкультуры направило в Минцифры на согласование перечень критериев «для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей» в фильмах и сериалах, созданных при участие государства. В Минцифры поспешили откреститься от перечня, уточнив, что не являются разработчиками документа. При этом собеседники издания считают, что нововведения могут касаться выдачи грантов.

«В перечне рекомендаций с критериями сказано, что оценка будет производиться на основе социологических исследований, опросов и анкетирования ежегодно или по итогам релизов. Вопросы будут направлены на оценку уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям», - отмечает издание.

Перечень тех самых «традиционных ценностей» был утвержден указом президента РФ № 809 еще в ноябре 2022 года. В их число, в частности, входят жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, а также служение Отечеству и др.

При этом причины отказов Минкультуры от выдачи прокатных удостоверений тому или иному фильму до сих пор остаются для простых смертных загадкой.

Так, 1 октября стало известно, что в ведомстве не дали добро на показ в России фильма-победителя Каннского кинофестиваля-2025 «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи. В Минкультуры объяснили невыдачу прокатного удостоверения картине, которая должна была выйти в России 30 октября, «несоответствием фильма законодательству России».

На этом фоне в недружественных странах кричат об очередном попрании демократии в России, а журналисты гадают, связан ли запрет с дружбой России с Ираном, где Панахи был осужден за антиправительственную деятельность и создал этот фильм в нарушение запрета снимать кино в течение 20 лет.

Не слишком понятны и критерии реабилитации «неугодных» актеров с режиссерами и их картин. Например, 9 сентября «Институт развития интернета» торжественно объявил о начале съемок первого российского сериала о большом теннисе, главную роль в котором сыграет Данила Козловский, имя которого после начала СВО пропадало из титров российских картин и вызывало гнев общественников. Одним из продюсеров картины выступил Федор Бондарчук, поблагодаривший Козловского.

«Это первое художественное произведение на тему большого тенниса в России. Да и в мире выходило не так много фильмов об этом виде спорта, и потому мы долго готовились к проекту. Надеемся, что пройдем этот путь достойно. Отдельное спасибо Даниле Козловскому и Полине Гухман, которые отправились вместе с нами в это путешествие», - подчеркнул Федор Сергеевич.

На этом фоне 1 октября в России вышел лежавший с 2023 года на полке сериал «Бар "Один звонок"», где Козловский и сыграл главную роль, и выступил в роли продюсера.

По мнению журналистки Ксении Собчак, реабилитация Козловского связана не с ценностями и законами, а с «битвой покровителей».

«Два примера: два отличных наших артиста. Ваня Ургант и Данила Козловский. И два разных исхода. Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей? За Урганта тоже просили, но не получилось вернуть его в публичное поле, в эфир. А покровитель(-ница) Козловского в итоге переломил(а) ситуацию. Данилу разбанили», - отмечала Собчак.