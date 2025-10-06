Милонов предложил сделать бесплатными парковки для мотоциклов по всей России

Владельцам мотоциклов и другого двухколесного транспорта могут разрешить бесплатно парковаться на платных парковках по всей территории России. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.

Парламентарий направил обращение на имя главы Минтранса Андрея Никитина, в котором отметил, что получает огромное количество обращений от мотоциклистов из-за «неправильного и несправедливого» взимания платы за парковку их транспортных средств.

«Мотоцикл не просто занимает меньше места на дорожном полотне — он серьезно снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру, не создает дорожного трафика, разгружает работу дорожных и коммунальных служб и многое другое», — пояснил Милонов.

Депутат предложил рассмотреть возможность исключения мотоциклов и иного двухколесного транспорта из перечня средств, с которых взимают парковочную плату в РФ. По мнению Милонова, это поспособствует «поддержанию духа социальной справедливости» и побудит население мегаполисов осваивать мотоциклы и скутеры.

Между тем вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал НСН, что МВД выступило против допуска мотоциклов и мопедов к движению по выделенной полосе.

