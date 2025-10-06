Милонов предложил сделать бесплатными парковки для мотоциклов по всей России
Владельцам мотоциклов и другого двухколесного транспорта могут разрешить бесплатно парковаться на платных парковках по всей территории России. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.
Парламентарий направил обращение на имя главы Минтранса Андрея Никитина, в котором отметил, что получает огромное количество обращений от мотоциклистов из-за «неправильного и несправедливого» взимания платы за парковку их транспортных средств.
«Мотоцикл не просто занимает меньше места на дорожном полотне — он серьезно снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру, не создает дорожного трафика, разгружает работу дорожных и коммунальных служб и многое другое», — пояснил Милонов.
Депутат предложил рассмотреть возможность исключения мотоциклов и иного двухколесного транспорта из перечня средств, с которых взимают парковочную плату в РФ. По мнению Милонова, это поспособствует «поддержанию духа социальной справедливости» и побудит население мегаполисов осваивать мотоциклы и скутеры.
Между тем вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал НСН, что МВД выступило против допуска мотоциклов и мопедов к движению по выделенной полосе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск анонсировал выпуск игры, созданой искусственным интеллектом
- «Август» с Безруковым и Кологривым стал лидером кинопроката в РФ
- В Нижегородской области один человек пострадал после атаки БПЛА
- Милонов предложил сделать бесплатными парковки для мотоциклов по всей России
- «Украина без ПВО?»: Трамп похвалил идею о ДСНВ, Зеленский просит перемирия
- СМИ: Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию
- ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
- Над Россией сбили 251 украинский беспилотник
- СМИ: Китай получает нефть из Ирана в обмен на строительство инфраструктуры
- Зависящие от соцпенсий выплаты могут проиндексировать на 14,8% в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru