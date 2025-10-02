Названы причины, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами
Тактика российской армии привела к истощению систем противовоздушной обороны Украины, заявил НСН Александр Михайлов.
Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не справляются, так как у них почти закончился ресурс, а заместить его нечем, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с НСН.
Россия успешно модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», чтобы обходить американские системы ПВО Patriot на Украине. Усовершенствованные ракеты стало почти невозможно сбить даже с помощью самых современных комплексов Patriot. Доля перехваченных запусков упала с 37% в августе до 6% в сентябре, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников. Однако Михайлов отметил, что есть еще один фактор, который повлиял на работу украинского ПВО.
«Мы наблюдаем истощение объемов поставок зенитно-ракетных систем и комплексов НАТОвского производства на украинские театры военных действий, а также боеприпасов к ним. Ракеты для HIMARS и Patriot очень дорогостоящие и легко вырабатываются в ходе постоянных воздушных атак. Это самое дорогое вооружение, если не брать боевую авиацию. Западные страны начинают уже думать о том, что поставки продолжать бессмысленно, потому что позиционные районы ПВО уничтожаются нашими сверхзвуковыми ракетами. А немцы, норвежцы, французы, американцы ограничены в объемах своих систем и комплексов», — указал он.
Михайлов добавил, что у Украины не осталось производственных мощностей для создания собственных систем ПВО, как и у США.
«Украина не производит свои системы ПВО. У нее сохранилось значительное количество систем предыдущего поколения советского производства. Это первые “Торы”, “Буки”, комплексы “Оса”, “Стрела”. Все эти модификации и запас ракет остались еще с советского времени. Хотя системы С-300 практически кончились, почти все они выведены из строя. Американцы неспособны производить что-то подобное, поэтому у ВСУ надежда только на Евросоюз. Но европейцы тоже не собираются передавать свои комплексы и жалеют их», — заключил он.
Ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил НСН, чем Россия ответит Украине на атаку Новороссийска.
