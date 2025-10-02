Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не справляются, так как у них почти закончился ресурс, а заместить его нечем, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с НСН.

Россия успешно модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», чтобы обходить американские системы ПВО Patriot на Украине. Усовершенствованные ракеты стало почти невозможно сбить даже с помощью самых современных комплексов Patriot. Доля перехваченных запусков упала с 37% в августе до 6% в сентябре, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников. Однако Михайлов отметил, что есть еще один фактор, который повлиял на работу украинского ПВО.