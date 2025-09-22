Заявления президента РФ Владимира Путина по ДСНВ имеют историческое значение, при этом не важно, поступят ли так же США, объяснил в интервью НСН бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. На этом фоне Путин заявил, что Россия готова в течение года после этой даты придерживаться количественных ограничений по договору. По словам президента РФ, это даст эффект, если США будут действовать аналогичным образом. Клинцевич назвал это серьезным жестом, отдаляющим Судный день.