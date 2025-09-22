«Стрелки Судного дня»: Трампу придется принять предложение Путина по ДНСВ
У Трампа нет другого выхода, как согласиться с Путиным, поскольку Россия может двумя «Сарматами» сделать США недееспособными, сказал в эфире НСН Франц Клинцевич.
Заявления президента РФ Владимира Путина по ДСНВ имеют историческое значение, при этом не важно, поступят ли так же США, объяснил в интервью НСН бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. На этом фоне Путин заявил, что Россия готова в течение года после этой даты придерживаться количественных ограничений по договору. По словам президента РФ, это даст эффект, если США будут действовать аналогичным образом. Клинцевич назвал это серьезным жестом, отдаляющим Судный день.
«Это серьезный жест, который имеет колоссальное историческое значение. Просто не все это пока что понимают. Путин в 2025 году уже два раза отодвигал назад стрелки возможного Судного дня и Апокалипсиса. Это очень важное с точки зрения безопасности решение. При этом с нашими военно-техническими возможностями количественный фактор не первостепенный, для нас он не имеет значения. Трамп сегодня позиционирует себя как миротворец и, скорее всего, поддержит эту идею. У него нет другого выхода. А если не поддержит, для нас это значения не имеет», - сказал экс-сенатор.
Клинцевич пояснил, что у США есть проблемы с ядерным перевооружением, а у России - «Сарматы» и «Авангарды».
«У американцев большая дилемма. Российское перевооружение стратегических ядерных средств с точки зрения их обновления и качественных изменений шло постоянно, а у них эта ситуация достаточно застарелая. У американцев с этим есть проблемы, хотя об этом не принято говорить. Каждая наша атомная подлодка четвертого поколения, такая как "Князь Пожарский", по возможностям ударных средств в состоянии нанести противнику ущерб, превышающий в два раза общий ущерб от Второй мировой войны. Я уже не говорю про поставленные на боевое дежурство "Авангарды" - пока что в мире нет средств, способных их перехватить, и в ближайшие 15-20 лет они не появятся. С учетом того, сколько "Авангардов" несет один "Сармат", чтобы напрочь локализовать всю Америку и сделать США недееспособными, достаточно двух "Сарматов", а для Великобритании – одного», - заключил собеседник НСН.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал 23 февраля 2025 года, что Россия не допустит всемирного Апокалипсиса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
