В Нижегородской области один человек пострадал после атаки БПЛА
Мирный житель пострадал после атаки украинских беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, минувшей ночью в районе промзоны Дзержинска была отражена атака 20 дронов.
«По предварительной информации... в результате падения обломков получил травму один человек», - указал Никитин.
Раненому оказывают необходимую помощь.
Из-за фрагментов БПЛА произошло несколько локальных возгораний в частном секторе, их оперативно ликвидировали. Также были повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной автозаправочной станции.
Ранее Минобороны сообщило, что в Нижегородской области уничтожили 20 украинских дронов, напоминает РЕН ТВ.
