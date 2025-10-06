В Нижегородской области один человек пострадал после атаки БПЛА

Мирный житель пострадал после атаки украинских беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, минувшей ночью в районе промзоны Дзержинска была отражена атака 20 дронов.

«По предварительной информации... в результате падения обломков получил травму один человек», - указал Никитин.

Раненому оказывают необходимую помощь.

Из-за фрагментов БПЛА произошло несколько локальных возгораний в частном секторе, их оперативно ликвидировали. Также были повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной автозаправочной станции.

Ранее Минобороны сообщило, что в Нижегородской области уничтожили 20 украинских дронов, напоминает РЕН ТВ.

