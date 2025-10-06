ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в двух регионах

ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые планировали сторонники международной террористической организации, запрещенной в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, в Красноярске задержали двух выходцев из государства Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники готовили подрыв самодельного взрывного устройства на территории местной синагоги, их действия квалифицировали по статьям о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности. При этом в Пятигорске задержали россиянина, планировавшего поджечь здание Еврейской религиозной общины с применением бутылок с зажигательной смесью.

Преступления готовились под предлогом защиты интересов жителей Палестины, пострадавших в конфликте с Израилем. Однако в действительности целью террористов было разжигание межнациональной розни для провокации массовых беспорядков в России.

Ранее в Москве за финансирование терроризма арестовали уроженца Узбекистана Евгения Цоя (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет 360.ru.

