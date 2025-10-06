Маск анонсировал выпуск игры, созданой искусственным интеллектом

Компания xAI бизнесмена Илона Маска намерена выпустить игру, созданную искусственным интеллектом. Об этом американский миллиардер сообщил в социальной сети Х.

«Игровая студия хAI выпустит отличную игру, созданную искусственным интеллектом», - подчеркнул предприниматель.

Проект выйдет до конца 2026 года.

Ранее Маск показал новое видео с созданным его компанией Tesla гуманоидным роботом Optimus, который «изучает кунг-фу», пишет 360.ru.

ФОТО: EPA / ТАСС
