На территории Туапсинского НПЗ упали обломки БПЛА, пострадали двое

Фрагменты БПЛА упали на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», - указано в сообщении.

Кроме того, обломки БПЛА рухнули на территории частного домовладения в селе Дедеркой. Произошел пожар, который оперативно потушили, в доме были повреждены окна.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 6 октября в Краснодарском крае уничтожили 11 украинских беспилотников, пишет 360.ru.

