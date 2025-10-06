СМИ: Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повлиять на получение Нобелевской премии лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Эрдоган принимал участие в урегулировании конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Как отмечал Трамп, в течение недели ожидается завершение первой фазы инициативы по решению этого вопроса и освобождения заложников. Американский лидер признал значительную помощь турецкого коллеги, проявившего «конструктивную позицию».

«Если Трамп станет лауреатом Нобелевской премии, в этом, по мнению наблюдателей, существенную роль сыграет Эрдоган, аналогично ситуации с Россией и Украиной», - отмечается в материале.

Ранее Белый дом выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, его кандидатуру поддержали ряд иностранных лидеров и правительств, в том числе из Армении, Азербайджана, Израиля и Пакистана, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
