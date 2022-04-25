Гладков: под Белгородом в ходе обстрелов ранены два человека
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в селе Журавлёвка при обстрелах со стороны территории Украины. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что среди пострадавших мужчина с ранением в руку и женщина с ранением в области шеи.
Гладков отметил, что в связи с произошедшим отменил командировку в Москву и останется в регионе.
По словам главы региона, также были разрушены жилые дома. Он заверил, что все будет восстановлено.
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