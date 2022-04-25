Гладков: под Белгородом в ходе обстрелов ранены два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в селе Журавлёвка при обстрелах со стороны территории Украины. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что среди пострадавших мужчина с ранением в руку и женщина с ранением в области шеи.

Гладков отметил, что в связи с произошедшим отменил командировку в Москву и останется в регионе.

По словам главы региона, также были разрушены жилые дома. Он заверил, что все будет восстановлено.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры