Ряд школ Брянской области переходит на удаленку на фоне обстрелов
14 апреля 202214:38
Школы приграничных районов Брянской области с пятницы, 15 апреля, переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он также заявил, что под обстрел, который производился со стороны Украины, попали жилые дома в поселке Климово. Пострадали жители, повреждены два дома.
Ранее ТАСС со ссылкой на Климовскую районную больницу сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.
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14 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru