Ряд школ Брянской области переходит на удаленку на фоне обстрелов

Школы приграничных районов Брянской области с пятницы, 15 апреля, переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Семь человек пострадали при обстреле в Брянской области

Он также заявил, что под обстрел, который производился со стороны Украины, попали жилые дома в поселке Климово. Пострадали жители, повреждены два дома.

Ранее ТАСС со ссылкой на Климовскую районную больницу сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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