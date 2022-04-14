Ряд школ Брянской области переходит на удаленку на фоне обстрелов

Он также заявил, что под обстрел, который производился со стороны Украины, попали жилые дома в поселке Климово. Пострадали жители, повреждены два дома.

Ранее ТАСС со ссылкой на Климовскую районную больницу сообщил о семи пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

