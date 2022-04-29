Пограничный пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины

«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, из-за обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения, специалисты уже провели все восстановительные работы. Кроме того, на кладбище упало дерево, на месте работают оперативные службы, после обследования территории начнется ее расчистка.

