Пограничный пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Отделение пограничного управления ФСБ по Брянской области в Трубчевском районе обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, из-за обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения, специалисты уже провели все восстановительные работы. Кроме того, на кладбище упало дерево, на месте работают оперативные службы, после обследования территории начнется ее расчистка.
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