Курскую область обстреляли из минометов

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в пятницу о перестрелке на границе с Украиной.

«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнём наших пограничников и военных огневые точки подавлены», - написал Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате инцидента с российской стороны жертв и разрушений нет.

27 апреля Старовойт сообщал, что силы ПВО ночью сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник.

Между тем, в пятницу стало известно об ударе украинских военных по нефтебазе в Донецке.

