Курскую область обстреляли из минометов
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в пятницу о перестрелке на границе с Украиной.
«Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8:00 из миномётов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец. Ответным огнём наших пограничников и военных огневые точки подавлены», - написал Старовойт в Telegram.
По его словам, в результате инцидента с российской стороны жертв и разрушений нет.
27 апреля Старовойт сообщал, что силы ПВО ночью сбили в небе над Курской областью украинский беспилотник.
Между тем, в пятницу стало известно об ударе украинских военных по нефтебазе в Донецке.
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