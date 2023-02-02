«Угроза исчезновения»: Обстановку в районе Артемовска назвали сущим адом для ВСУ
Российским войскам, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска (Бахмута) в ДНР, осталось пройти 10 километров. Военные эксперты заявляют об огромных потерях Киева.
Российским войскам, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска (Бахмута) в ДНР, осталось пройти 10 километров, сообщил накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что речи о плановом отходе украинских войск не идет, бегство из населенного пункта еще возможно.
О том, что Артемовск оказался в оперативном окружении, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По словам Гагина, российские военные смыкают кольцо за населенным пунктом. Кроме того, армия России борется за контроль трассы Часов Яр — Артемовск. По словам советника, дорога, которая остается последним путем для снабжения украинских военных, частично уже контролируется силами РФ.
«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — отметил Гагин.
При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал не путать понятия «зачистка» и «оперативное окружение». По его словам, зачистка означает полный контроль над населенным пунктом, на этом этапе проверяется жилой сектор, подвалы, где может прятаться противник. При этом оперативное окружение означает, что все дороги и пути снабжения на пути к городу находятся под огневым контролем.
«На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете», - написал он в Telegram-канале.
Позже он сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти в Донецкой народной республике.
«1 февраля 2023 года, в 16.00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», - написал он.
Пригожин отметил, что в этом населенном пункте уцелел только один дом. Ранее он сообщил, что поселок Благодатное также перешел под контроль российских сил.
Военкор Юрий Котенок написал в своем Telegram-канале, что «"Оркестр" неумолимо выдавливает противника на направлении Бахмута и Соледара. У ВСУ здесь серьезнейшие потери. На удержание фронта на этом участке Киев бросает сборные отряды из всех силовых структур, включая пограничников, полицию и Нацгвардию, но шаг за шагом фронт перемещается на запад».
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что ВСУ оказались в сложной ситуации в Артемовске. По его словам, сейчас украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв этот город.
Он отметил, что все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена, но украинским войскам нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта.
На Украине неутешительное для себя положение на данном направлении не скрывают. Президент страны Владимир Зеленский 30 января заявил, что ситуация для войск Украины на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР «очень жесткая».
«Ситуация очень жесткая. Бахмутское, угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные русские штурмы, постоянные попытки прорвать нашу оборону», — сказал глава государства в своем видеообращении. Он отметил, что сохраняется высокая интенсивность атак.
«Мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины», — подчеркнул Зеленский.
Со своей стороны, заместитель командира батальона «Свобода» (входит в 4-ю бригаду оперативного назначения украинской Национальной гвардии) Владимир Назаренко сообщил, что ситуация в районе города Артемовска (Бахмута) сложная, почти шесть месяцев там продолжаются ожесточенные бои.
По словам замкомбата, обстановка на этом участке — «сущий ад».
«Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — цитирует военного РИА Новости.
Назаренко также рассказал об огромных потерях своего батальона.
О том, что Украина терпит сокрушительное поражение в противостоянии с Россией накануне заявил и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«В Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо», - отметил Макгрегор.
При этом сообщается, что Киев проводит тотальную мобилизацию в Снигиревском районе Херсонской области. С таким заявлением выступил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.
«Огромные проблемы сейчас у местного населения из-за повальной мобилизации. То есть она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей. Украинскими властями сейчас черпается мобилизационный ресурс, то есть просто люди рассматриваются как пушечное мясо», - описал он ситуацию в подконтрольном Киеву сейчас Снигиревском районе.
Минобороны РФ сообщает, что на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.
За прошедшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131-м районе.
На фоне сообщений о том, что США планируют выделить Киеву новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который впервые войдут ракеты большей дальности, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН сообщил, что российским войскам необходимо оттеснять войска противника от важных нам объектов, в частности, от Крыма, не давать переправиться через Днепр в районе Херсон.
«Речь идет о поставках не совсем ракет, это авиационная бомба с реактивным двигателем, также там высокоточные снаряды. Это 155 километров, наша артиллерия не может дать такой дальности, они не могут уничтожить пусковые установки противника. Все это критично для нас и грозит серьезными военными проблемами», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Бывший член СБ рассказал о переговорах Ельцина и США о ядерном статусе Украины
- СМИ: В Пентагоне усомнились в способностях Украины захватить Крым
- Сальдо: ВСУ несут потери при попытках форсировать Днепр
- В Севастополе шесть человек погибли при возгорании строительных бытовок
- Марочко сообщил о переброске резервов ВСУ на Сватовское направление
- Володин: Немецкие «Леопарды» повторят судьбу фашистских «Тигров» и будут сожжены
- Жилая многоэтажка обрушилась после взрыва в Краматорске
- В российских регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов до марта
- Специалист допустил, что тарифы на мобильную связь в 2023 году прибавят не более 10%
- Эксперт: США спровоцировали конфликт на Украине ради СПГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru