«Угроза исчезновения»: Обстановку в районе Артемовска назвали сущим адом для ВСУ

Российским войскам, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска (Бахмута) в ДНР, осталось пройти 10 километров, сообщил накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что речи о плановом отходе украинских войск не идет, бегство из населенного пункта еще возможно.

О том, что Артемовск оказался в оперативном окружении, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По словам Гагина, российские военные смыкают кольцо за населенным пунктом. Кроме того, армия России борется за контроль трассы Часов Яр — Артемовск. По словам советника, дорога, которая остается последним путем для снабжения украинских военных, частично уже контролируется силами РФ.

«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», — отметил Гагин.