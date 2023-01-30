«ВСУ готовы отступить?»: Российские силы окружают Артемовск и Угледар
Российские войска пытаются окружить Артемовск и Угледар, Зеленский сообщает о «жесткой ситуации», стороны обмениваются ударами в Луганской области.
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ попали в очень «жесткую ситуацию» под Артемовском (Бахмут) и Угледаром. С таким заявлением он выступил в ходе видеообращения в Telegram-канале.
Он сообщил, что на этих направлениях происходят постоянные русские штурмы, интенсивные атаки и попытки прорвать украинскую оборону.
Еще на прошлой неделе командир спецназа «Ахмат» сообщал, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. Также говорилось о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар.
Эту информацию подтверждал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который объяснял, что задача взятия Артемовска заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта.
В выходные Пригожин также сообщил, что поселок Благодатное в ДНР, который находится под Соледаром, перешел под контроль российских сил.
«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — сказано в сообщении.
Отмечается, что штурмовое подразделение вышло на южные окраины населенного пункта.
Бывший минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков же заявил, что подразделения «Вагнера» сейчас пытаются окружить Артемовск «после того, как несколько лобовых штурмов не принесли успеха».
По его словам, сейчас наступление ведется одновременно южнее и севернее города, оно нацелено на перехват последних линий коммуникации гарнизона. На севере, как уже отмечалось ранее, есть успехи в виде поселка Благодатное, на юге бои ведутся в районе села Ступочки.
При этом Стрелков назвал «ключевым пунктом» поселок Часов Яр, после взятия которого Артемовск (Бахмут) попадет в оперативное окружение. По его данным, поселок прочно удерживается ВСУ, успешный исход сражения для ВС РФ не гарантирован, хотя на лицо кризис в обороне ВСУ.
«Судя по некоторой информации - тактические продвижения есть у ЧВК и в самом городе Бахмут. Однако признаков готовности ВСУ отступить и оставить город пока не заметно», - подытожил Стрелков.
Военкор Юрий Котенок подробнее рассказал о ситуации на Угледарском направлении. По его словам, в бой введена пехота, российские силы пытаются охватить город, есть продвижение, но ВСУ «отсиживаются в подвалах».
«Сценарий один — при попытке захода в город артиллерия вынуждена будет бить уже не по окраинам, а в глубину, чтобы не зацепить своих. Соответственно, укры будут поджиматься ближе к нам, чтобы избежать поражения, как наши в Сталинграде», - написал он в своем Telegram-канале.
Он также объяснил, чем взятие Угледара отличается от захвата Соледара: «Главное отличие в тех, кто штурмовал: там «оркестр», по сути штрафники, а здесь — морпехи и ОБТФ. Если их в тупую положат, кто дальше пойдёт? Если вспомнить май-июнь, когда мы почти остались без пехоты…».
Telegram-канал WarGonzo докладывает обстановку на других направлениях. Так, на херсонском направлении стороны обмениваются артиллерийскими ударами – российские войска более активны.
«На луганском направлении Вооружённые Силы РФ на земле атаковали Белогоровку. Этот удар ВСУ сумели выдержать. А вот к юго-западу от Кременной – нет. Российские войска продвинулись в районе Дибровы. Также они атаковали в направлении Ямполовки», - сообщается в Telegram-канале.
При этом сообщалось, что ВСУ выпустили два снаряда из РСЗО HIMARS по Алчевску в ЛНР. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По их информации, по городу было выпущено две ракеты из этой РСЗО. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.
28 января в ЛНР сообщили, что в результате удара украинских военных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Новоайдару были повреждены медицинское учреждение и шесть жилых домов.
На донецком направлении российская артиллерия бьет по западной части Марьинки, в городе идут встречные наземные бои. Российская армия не оставляет попыток продвинуться к Первомайскому и в районе Водяного.
Также сообщается, что бойцы первой Славянской бригады смогли поразить из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект военных Украины в укрепрайоне на донецком направлении.
На фоне усиления атакующих действий РФ Украина ждет помощи Запада – на этот раз в виде танков, поставку которых уже подтвердили США и Германия. При этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил накануне, что ВСУ начет использовать западные танки только весной – ближе к концу марта.
По его словам, из обещанных поставок ВСУ планируют сформировать минимум два танковых батальона для «продолжения контрнаступления».
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