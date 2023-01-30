«ВСУ готовы отступить?»: Российские силы окружают Артемовск и Угледар

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ попали в очень «жесткую ситуацию» под Артемовском (Бахмут) и Угледаром. С таким заявлением он выступил в ходе видеообращения в Telegram-канале.

Он сообщил, что на этих направлениях происходят постоянные русские штурмы, интенсивные атаки и попытки прорвать украинскую оборону.

Еще на прошлой неделе командир спецназа «Ахмат» сообщал, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. Также говорилось о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар.

Эту информацию подтверждал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который объяснял, что задача взятия Артемовска заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта.

В выходные Пригожин также сообщил, что поселок Благодатное в ДНР, который находится под Соледаром, перешел под контроль российских сил.