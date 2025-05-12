«Мне кажется, что сам Владимир Владимирович на встречу с Зеленским не полетит. Зеленский уже бравирует, говорит о своей готовности, потому что другого выхода у него просто нет. Все предыдущие договоренности и перемирия нарушались Украиной тысячи раз. Конечно, такие действия раздражают американцев и шокируют даже страны, которые поддерживают прозападную политику. Что будет обсуждаться на этих переговорах, будем смотреть. Это будут условия, которые будут контролировать как раз все эти нарушения Киева. Важно, чтобы перемирие выполнялось Киевом, только после этого можно выйти на какое-то соглашение», - объяснил он.

Чепа подчеркнул, что в большей степени все будет зависеть от США и «кураторов» Зеленского в виде Франции и Великобритании, эти страны должны выступить гарантами соглашения.

«Здесь важно, чтобы в какой-то период времени не переложили ответственность на Украину. Такое уже было, что американцы и европейцы отказывались от каких-то договоренностей. Важно, чтобы не только Украина, но и страны-гаранты, ядерные державы были готовы гарантировать выполнение соглашения. Основные кураторы Киева сегодня – это Великобритания и Франция. Они пытаются в большей степени воздействовать на Украину. Зеленский чувствует некую поддержку, ему удалось сгладить даже неудачную поездку в Белый дом. США будут играть главную роль, но во многом позиция США может отличаться от других членов НАТО. Зеленский готов служить всем, кто платит, пока он пытается играть со всеми сторонами», - добавил собеседник НСН.

29 марта 2022 года прошла встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Официально переговоры были заморожены по инициативе украинской стороны, в октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Путиным, передает «Радиоточка НСН».

