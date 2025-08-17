Забег «Садовое кольцо» по центру Москвы вошел в книгу рекордов России
Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт. Об этом сообщает ТАСС.
В Москве впервые прошёл массовый забег «Садовое кольцо», в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Как сообщил собеседник агентства, трасса протяжённостью 16 км впервые пролегла по всему Садовому кольцу, став непрерывным беговым маршрутом в центре города. Мероприятие было занесено в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт — 11 тысяч участников соревновались на время.
В пресс-службе уточнили, что для участников были предусмотрены дистанции разной длины — 500 метров для детей и 3, 5, 10 и 16 км для взрослых. Каждый мог выбрать формат - соревновательный - с фиксацией времени или любительский — без учёта результатов. Победителей и призёров на каждой дистанции наградили подарками и кубками, а абсолютные чемпионы в забеге на 16 км получили главный приз.
10 августа 2025 года в Измайловском парке в Москве прошел благотворительный забег, организованный фондом «Спорт для жизни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Забег «Садовое кольцо» по центру Москвы вошел в книгу рекордов России
- СМИ: Охранник Черкесов опроверг информацию о намерении подать в суд на рэпера Akon'а
- Умер британский актёр Теренс Стэмп
- СМИ: Трамп сперва встретится с Зеленским, и лишь затем с лидерами ЕС
- Рубио: США опасаются роста цен на энергоносители из-за санкций против Китая
- Рубио: США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль РФ
- СМИ: Охранник потребовал с рэпера Akon 10 млн рублей после инцидента в Сочи
- Группа «Вирус!» объявила о возвращении танцевальной музыки в РФ
- Зеленский: Украина отвергла условия, которые Путин и Трамп согласовали на Аляске
- Группа «Вирус!» призналась, что работает больше, чем в нулевые
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru