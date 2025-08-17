Забег «Садовое кольцо» по центру Москвы вошел в книгу рекордов России

В Москве впервые прошёл массовый забег «Садовое кольцо», в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Как сообщил собеседник агентства, трасса протяжённостью 16 км впервые пролегла по всему Садовому кольцу, став непрерывным беговым маршрутом в центре города. Мероприятие было занесено в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт — 11 тысяч участников соревновались на время.

В пресс-службе уточнили, что для участников были предусмотрены дистанции разной длины — 500 метров для детей и 3, 5, 10 и 16 км для взрослых. Каждый мог выбрать формат - соревновательный - с фиксацией времени или любительский — без учёта результатов. Победителей и призёров на каждой дистанции наградили подарками и кубками, а абсолютные чемпионы в забеге на 16 км получили главный приз.

10 августа 2025 года в Измайловском парке в Москве прошел благотворительный забег, организованный фондом «Спорт для жизни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».