СМИ: США и ЕС отговорили Зеленского от запрета переговоров с Россией
Американские и европейские представители убедили президента Украины Владимира Зеленского не блокировать участие своих подчиненных в переговорах с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, глава украинского государства рассматривал возможность официального запрета на контакты между своими представителями и российской стороной.
Однако западные дипломаты настаивали на важности хотя бы символического участия Киева, предлагая направить главу офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Сибигу. Эти предложения встретили жесткое сопротивление со стороны Зеленского.
Один из западных дипломатов заявил, что украинский лидер «не видел никакого смысла» в отправке делегации на такие переговоры. Тем не менее, по словам источников, специальный представитель США по Украине Роберт Уиткофф сумел убедить Киев в том, что присутствие украинской стороны принесет ей репутационные преимущества: если переговоры проигнорирует Москва, это ударит по ее имиджу, а если встреча состоится — это приблизит конфликт к дипломатическому урегулированию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru