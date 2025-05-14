СМИ: США и ЕС отговорили Зеленского от запрета переговоров с Россией

Американские и европейские представители убедили президента Украины Владимира Зеленского не блокировать участие своих подчиненных в переговорах с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, глава украинского государства рассматривал возможность официального запрета на контакты между своими представителями и российской стороной.