«Японский» сценарий: Мирный договор РФ и Украины после СВО под вопросом

Так, Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной. Однако, указывал глава МИД, они не поступают с апреля прошлого года, когда «их сорвали англосаксы».

ПОМОЩЬ США НА ИСХОДЕ

Между тем Палата представителей США 15 ноября одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Для его принятия нужны были голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против - 95. Сенат должен будет успеть одобрить этот документ до пятницы, 17 ноября.

Законопроект предусматривает на первом этапе финансирование до 19 января и включает расходы для ряда целей, среди которых, в частности, военное строительство и дела ветеранов, жилищное строительство, энергетика и транспорт. На все остальное, что было не охвачено на первом этапе, финансирование будет выделено до 2 февраля.

Таким образом, в конце октября президент США Джо Байден запросил у конгресса согласования бюджета, в который вошли средства на помощь Израилю и Украине в размере свыше 75 млрд долларов. Тогда американский лидер предложил выделить 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

Однако спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец) предложил разделить помощь двум странам. Позднее республиканцы внесли отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.