«Японский» сценарий: Мирный договор РФ и Украины после СВО под вопросом
Украинские власти считают, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания конфликта и отвергают переговоры. Тем временем Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств для Украины.
Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания конфликта, такие случаи есть в истории. Об этом заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», - допустил он в статье для «Нового времени».
Так, Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной. Однако, указывал глава МИД, они не поступают с апреля прошлого года, когда «их сорвали англосаксы».
ПОМОЩЬ США НА ИСХОДЕ
Между тем Палата представителей США 15 ноября одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Для его принятия нужны были голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против - 95. Сенат должен будет успеть одобрить этот документ до пятницы, 17 ноября.
Законопроект предусматривает на первом этапе финансирование до 19 января и включает расходы для ряда целей, среди которых, в частности, военное строительство и дела ветеранов, жилищное строительство, энергетика и транспорт. На все остальное, что было не охвачено на первом этапе, финансирование будет выделено до 2 февраля.
Таким образом, в конце октября президент США Джо Байден запросил у конгресса согласования бюджета, в который вошли средства на помощь Израилю и Украине в размере свыше 75 млрд долларов. Тогда американский лидер предложил выделить 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.
Однако спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец) предложил разделить помощь двум странам. Позднее республиканцы внесли отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.
В итоге Джонсон предложил новый план временного бюджета без выделения средств на поддержку Израиля и Украины. В Белом доме раскритиковали проект Джонсона.
КОНФЛИКТ В ТУПИКЕ?
Власти Украины, несмотря на неудачи в контрнаступлении, заявляют, что оно будет продолжаться. Тем временем в США все меньше верят в успех Киева. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл 15 ноября заявил, что предстоящая поставка Западом истребителей F-16 Киеву не изменит расстановку сил в конфликте.
«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», - приводит ТАСС слова Кендалла.
При этом глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что не может назвать точные сроки поставок истребителей F-16 на Украину.
Между тем Киев продолжает настаивать и на принятии Украины в НАТО. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 14 ноября не согласился с идеей экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину могут принять в альянс без новых регионов РФ.
«Это мнение Андерса. Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», - сказал Ермак и подчеркнул, что Украине необходимо взять территории Донбасса и Крыма.
Как ранее писала газета The Guardian, Расмуссен полагает, что принятие Украины в альянс без новых регионов РФ снизит угрозу столкновения альянса с Россией, при этом конфликт между Москвой и Киевом не окажется замороженным.
Российские власти неоднократно заявляли, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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