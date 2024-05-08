СМИ: Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского огня в Марселе
Французский футбольный специалист Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского огня в Марселе, передает L'Equipe.
По данным издания, в среду, 8 мая, олимпийский огонь на паруснике доставят во Францию из Греции.
Первым участником эстафеты олимпийского огня на французской территории станет пловец Флоран Маноду. Имя второго пока не называется. Третьим же участником эстафеты, который примет огонь и зажжет олимпийский котел на стадионе в Марселе будет экс-капитан сборной Франции по футболу.
Ранее Зидан заявил, что не будет тренировать «Баварию», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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