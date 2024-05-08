Россиянин Котов с победы стартовал на турнире «Мастерс» в Риме
Российский теннисист Павел Котов выиграл матч первого круга проходящего в итальянском Риме грунтового турнира «Мастерс».
Соперником россиянина, занимающего 63-е место в рейтинге ATP, был американский спортсмен Алекс Михельсен. Матч продлился час и 20 минут и завершился со счётом 2:0 (6:1, 6:1) в пользу Котова.
Во втором круге российский теннисист снова встретится с представителем США. Соперником Котова станет посеянный под 12-м номером Бен Шелтон.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю США Брэндону Накасиме во втором круге турнира категории АТР 500 в Барселоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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