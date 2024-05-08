Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области

По его словам, ВСУ атаковали комбинат с помощью беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В результате украинского удара была повреждена кровля одного из производственных помещений.

Ранее сообщалось, что в Борисовском районе Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб еще один мирный житель. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм, передает журнал «Профиль».

