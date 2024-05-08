Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области
Украинская сторона обстреляла маслодельный комбинат в городе Судже Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих соцсетях.
По его словам, ВСУ атаковали комбинат с помощью беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.
В результате украинского удара была повреждена кровля одного из производственных помещений.
Ранее сообщалось, что в Борисовском районе Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб еще один мирный житель. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм, передает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru