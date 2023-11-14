Глава офиса Зеленского считает 2024 год решающим в российско-украинском конфликте

Он также считает, что Украину ожидает сложная зима. По словам Ермака, Киев «нуждается в вооружении прямо сейчас», в том числе в системах противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что украинские власти отчитаются за каждую единицу полученного от Запада вооружения.

Ранее Ермак сравнил вооруженный конфликт с забегом на стометровке. Он считает, что Киев 70 метров в ней уже пробежал, но остался самый сложный отрезок.



