Глава офиса Зеленского считает 2024 год решающим в российско-украинском конфликте
Будущий год станет решающим в российско-украинском конфликте, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак со время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
Он также считает, что Украину ожидает сложная зима. По словам Ермака, Киев «нуждается в вооружении прямо сейчас», в том числе в системах противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что украинские власти отчитаются за каждую единицу полученного от Запада вооружения.
Ранее Ермак сравнил вооруженный конфликт с забегом на стометровке. Он считает, что Киев 70 метров в ней уже пробежал, но остался самый сложный отрезок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru