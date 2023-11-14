Глава офиса Зеленского считает 2024 год решающим в российско-украинском конфликте

Будущий год станет решающим в российско-украинском конфликте, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак со время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

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Он также считает, что Украину ожидает сложная зима. По словам Ермака, Киев «нуждается в вооружении прямо сейчас», в том числе в системах противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что украинские власти отчитаются за каждую единицу полученного от Запада вооружения.

Ранее Ермак сравнил вооруженный конфликт с забегом на стометровке. Он считает, что Киев 70 метров в ней уже пробежал, но остался самый сложный отрезок.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраина

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