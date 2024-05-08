Экономист Масленников назвал амбициозной задачу обойти японскую экономику
Если у поручений есть конкретная цель, то тогда они обычно исполняются эффективнее. Об этом сайту АиФ заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
По его словам, именно поэтому президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача к 2030 году вывести российскую экономику на четвертое место в мире, то есть обогнать Японию.
Эксперт отметил, что определённое место в списке стран по размеру экономики скорее является ориентиром, и для российского лидера вовсе не является главным «соревнования с японцами или другими иностранцами».
«Главное то, как развивается сама Россия, сколько товаров и услуг могут позволить себе люди, каково качество их жизни в трудоспособном возрасте и на пенсии. Новые поручения президента направлены на повышение благосостояния людей», — заключил Масленников.
Ранее Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП к 2030 году за счёт роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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