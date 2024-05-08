Экономист Масленников назвал амбициозной задачу обойти японскую экономику

По его словам, именно поэтому президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача к 2030 году вывести российскую экономику на четвертое место в мире, то есть обогнать Японию.

Эксперт отметил, что определённое место в списке стран по размеру экономики скорее является ориентиром, и для российского лидера вовсе не является главным «соревнования с японцами или другими иностранцами».

«Главное то, как развивается сама Россия, сколько товаров и услуг могут позволить себе люди, каково качество их жизни в трудоспособном возрасте и на пенсии. Новые поручения президента направлены на повышение благосостояния людей», — заключил Масленников.

Ранее Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП к 2030 году за счёт роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

