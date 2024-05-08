Изабель Юппер возглавит жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля
Организаторы Венецианского кинофестиваля назвали имя президента жюри основного конкурса в 2024 году, сообщает сайт киносмотра.
На этот раз почетный пост займет французская актриса Изабель Юппер. По словам которой, с Венецианским кинофестивалем у неё долгая и прекрасная история. Юппер также отметила, что стать привилегированным зрителем - большая честь.
81-й Венецианский кинофестиваль в 2024 году откроется 28 августа и продлится до 7 сентября.
Ранее Джейми Ли Кертис получила почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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