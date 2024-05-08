Обвиняемую в вымогательстве журналистку Балякину выпустили из СИЗО

Чайковский городской суд Пермского края перевел из СИЗО под домашний арест журналистку Наталью Балякину, которую обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Суд арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии

Отмечается, что данное решение связано с плохим самочувствием арестованной.

Сообщается, что Балякину арестовали в феврале 2024 года вопреки преклонному возрасту, наличию серьезных заболеваний и инвалидности.

Балякина трудилась до 2018 года редактором издания «Чайковские ведомости». Впоследствии она зарегистрировалась в качестве ИП и издавала газеты.

Ранее Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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