Обвиняемую в вымогательстве журналистку Балякину выпустили из СИЗО

Отмечается, что данное решение связано с плохим самочувствием арестованной.

Сообщается, что Балякину арестовали в феврале 2024 года вопреки преклонному возрасту, наличию серьезных заболеваний и инвалидности.

Балякина трудилась до 2018 года редактором издания «Чайковские ведомости». Впоследствии она зарегистрировалась в качестве ИП и издавала газеты.

Ранее Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки.

