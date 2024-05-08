Адвокат: Суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства

На соответствующий вопрос журналистов юрист, представляющая одного из ответчиков - семью Михаила Юревича, ответила утвердительно. Также она добавила, что решение суда будет оспариваться.

Отмечается, что заседание суда было закрыто от представителей СМИ.

Ранее счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича были арестованы с целью обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества группы «Макфа» и аффилированных с ней компаний в интересах государства.

Представляющий интересы Юревича и Белоусова президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что арест счетов блокирует работу холдинга, что наносит удар по продовольственной безопасности страны.

