Адвокат: Суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства
Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход государства имущества производителя макарон «Макфа». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат Людмила Айвар.
На соответствующий вопрос журналистов юрист, представляющая одного из ответчиков - семью Михаила Юревича, ответила утвердительно. Также она добавила, что решение суда будет оспариваться.
Отмечается, что заседание суда было закрыто от представителей СМИ.
Ранее счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича были арестованы с целью обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества группы «Макфа» и аффилированных с ней компаний в интересах государства.
Представляющий интересы Юревича и Белоусова президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что арест счетов блокирует работу холдинга, что наносит удар по продовольственной безопасности страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru