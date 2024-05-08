Великобритания ввела новые ограничения на получение виз россиянами

Власти Великобритании ввели новые ограничения на получение виз гражданами России. Об этом заявил глава британского МВД Джеймс Клеверли.

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В ходе своего выступления в палате общин, которое транслировалось на сайте парламента, он уточнил, что речь идёт о дипломатических визах.

«В том числе мы вводим ограничения на срок пребывания российских дипломатов в Великобритании», - добавил Клеверли.

Ранее в МВД Великобритании заявили о высылке из страны военного атташе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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