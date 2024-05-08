Великобритания ввела новые ограничения на получение виз россиянами
8 мая 202416:28
Власти Великобритании ввели новые ограничения на получение виз гражданами России. Об этом заявил глава британского МВД Джеймс Клеверли.
В ходе своего выступления в палате общин, которое транслировалось на сайте парламента, он уточнил, что речь идёт о дипломатических визах.
«В том числе мы вводим ограничения на срок пребывания российских дипломатов в Великобритании», - добавил Клеверли.
Ранее в МВД Великобритании заявили о высылке из страны военного атташе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru