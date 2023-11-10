На Украине заявили о последствиях, если Киев не получит финансирование

Власти Украины будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от Запада, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласа.

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По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней. «Пенсии и зарплаты, конечно, являются защищенными статьями, но пострадает гуманитарная сфера», — указала она.

Отмечается, что будет публиковаться недостаточно школьных учебников, может возникнуть нехватка медицинского оборудования.

Ранее в США заявили, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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