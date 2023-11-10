На Украине заявили о последствиях, если Киев не получит финансирование
Власти Украины будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от Запада, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласа.
По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней. «Пенсии и зарплаты, конечно, являются защищенными статьями, но пострадает гуманитарная сфера», — указала она.
Отмечается, что будет публиковаться недостаточно школьных учебников, может возникнуть нехватка медицинского оборудования.
Ранее в США заявили, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru