На Украине заявили о последствиях, если Киев не получит финансирование

По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней. «Пенсии и зарплаты, конечно, являются защищенными статьями, но пострадает гуманитарная сфера», — указала она.

Отмечается, что будет публиковаться недостаточно школьных учебников, может возникнуть нехватка медицинского оборудования.

Ранее в США заявили, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

