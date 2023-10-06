Путин рассказал, когда завершится спецоперация
В ходе проведения специальной военной операции речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности России и ее народов, сообщил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Лента.ру».
Глава государства таким образом ответил на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она спросила: «Где бы вы хотели, чтобы мы остановились?»
По словам главы государства, дело в гарантиях безопасности людей, «которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми». Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации. После того как ситуация нормализуются, Москва подумает над остановкой СВО.
Ранее в Минобороны Италии заявили, что переговоры между РФ и Украиной могут начаться весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru