Путин рассказал, когда завершится спецоперация

Глава государства таким образом ответил на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она спросила: «Где бы вы хотели, чтобы мы остановились?»

По словам главы государства, дело в гарантиях безопасности людей, «которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми». Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации. После того как ситуация нормализуются, Москва подумает над остановкой СВО.

Ранее в Минобороны Италии заявили, что переговоры между РФ и Украиной могут начаться весной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

