Российского посла в Великобритании вызвали в МИД страны

Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. Соответствующее заявление размещено на сайте британского правительства.

МИД РФ предупредил посла Великобритании об ответе на удары британским оружием

Отмечается, что данный шаг объясняется тем, что Москва якобы проводит операции по сбору разведданных на британской территории. Внешнеполитическое ведомство Великобритании якобы пытается таким образом воспрепятствовать действиям России и указать на их недопустимость.

Ранее министерство внутренних дел Великобритании сообщило о высылке военного атташе России, снятии дипломатического статуса с ряда принадлежащих России объектов недвижимости и введении новых ограничений на получение дипломатических виз гражданами России.

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ФОТО: РИА Новости
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