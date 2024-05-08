Российского посла в Великобритании вызвали в МИД страны

Сильная майская метель накрыла Москву

Собянин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» ветерану ВОВ Ивану Слухаю

Гостями фестиваля «Пасхальный дар» стали более полумиллиона человек

Около 500 тысяч газовых плит проверили специалисты «Мосгаза» в квартирах с начала года

Проезд на такси в Москве днём подорожал в 1,5-2,5 раза на фоне непогоды