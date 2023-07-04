«Активная оборона»: ВС РФ начали контратаки в Запорожье, ВСУ теряют людей и технику
Российские военные перешли в активную оборону с проведением контратак в Запорожской области, успехи есть и на Краснолиманском направлении. Между тем Киев все еще ждет истребителей от Запада, но там уже испытывают «некоторое разочарование».
Российские военные перешли в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, при этом они проводят и контратаки. Об этом сообщил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«(Войска – ред. НСН) не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава. Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы», — сказал он.
Как отметил военный эксперт Борис Рожин, на вечер 3 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали локальные атакующие действия на Запорожском направлении и Времьевском выступе. Он указал, что украинские военные не достигли успехов и потеряли часть занятых ранее позиций в результате контратак ВС РФ.
«(Киев – ред. НСН) активно проводит перегруппировки сил и пополнение потрепанных частей и подразделений. Продолжает подготовку к возможной попытке вспомогательного десанта на Днепре. Действия в районе Голой Пристани и Антоновского моста носят отвлекающий характер. Вопрос с Антоновским островом все еще до конца не закрыт и продолжает создавать дополнительное напряжение», - приводятся слова Рожина в Telegram-канале "Vоенкор Котенок Z".
Так, наступление Украины на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях началось 4 июня. Президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ несут большие потери, не добиваясь успеха ни на одном направлении. При этом Вооруженные силы РФ активно удерживают свои позиции.
Утром 4 июля Минобороны России сообщило, что экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении. В министерстве отметили, что украинские военные подвозят личный состав на броневиках и БТР.
«Мы эти БТР уничтожаем на подходах вместе с личным составом. Сейчас вот в полете уничтожили одну единицу. Одной управляемой ракетой. Одним выстрелом – одна цель», – приводит РИА Новости слова летчика с позывным «Отец».
Кроме того, в Минобороны уточнили, что экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ с помощью авиационного противотанкового ракетного комплекса «Вихрь – М». Подчеркивается, что среди уничтоженной техники в основном были иностранные танки и боевые машины пехоты, которые поставляет Запад.
По данным Бориса Рожина, попытки контратак ВСУ не дали существенных результатов и на Авдеевском направлении. Он сообщил, что Киев ведет подготовку к возобновлению атак в направлении Красногоровки и пытался атаковать Водяное, однако результатов не достиг.
Кроме того, он подчеркнул, что на Артемовском направлении на 3 июля ВСУ продолжали атаки в направлении Клещеевки, Курдюмовки и Берховки. Указывается, что Россия и Украина продолжают перебрасывать подкрепления на эти направления. При этом Рожин обратил внимание, что командование ВСУ после «победных реляций» последних недель вдруг начало рассказывать про угрозу удара ВС РФ на Часов Яр.
«На Сватовском направлении обе стороны пытались наступать. Наши достигли большего, чем противник, сдержав атаки к западу от Кременной и поддавив противника к западу от Куземовки. Противник пока старается не допустить выхода наших войск к Северскому Донцу, что осложнит положение Северской группировки ВСУ», - резюмировал Рожин.
Между тем украинские власти продолжают заявлять, что для успеха наступления ВСУ Киеву необходимы западные истребители. Однако глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр 4 июля заявил, что Украина не получит истребители до завершения своего контрнаступления. В интервью LBC он отметил, что предоставление Киеву истребителей является важной дискуссией, но она «не будет решена в ближайшей перспективе». Он также подчеркнул, что обучение пилотов и технических специалистов для обслуживания истребителей не будет доступно до завершения наступления.
При этом на Западе продолжают идти разговоры о разочаровании в наступлении ВСУ. Обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бекки сообщил, что страны Запада поставляли Украине танки и БМП с большими надеждами на то, что в ходе наступления эта техника позволит обеспечить возвращение ключевых территорий.
«Однако спустя почти месяц с начала украинского наступления произошло некоторое разочарование», — говорится в публикации.
Бекки также отметил, что армия Украины несет существенные потери в живой силе и технике. В статье он привел данные нидерландского портала военной аналитики Oryx, согласно которым уничтожено порядка 13% поставленных Киеву танков Leopard. Так, портал утверждает, что на сегодняшний день украинская армия потеряла семь танков Leopard 2, 25 БМП Bradley, три танка, оснащенных противоминными тралами, а также один танковый тягач.
Тем временем Киев не оставляет надежд добиться существенных результатов к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу RTVE заявлял, что Украина хочет и «должна» показать результаты на поле боя к этим датам, сообщает «Радиоточка НСН».
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