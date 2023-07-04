По данным Бориса Рожина, попытки контратак ВСУ не дали существенных результатов и на Авдеевском направлении. Он сообщил, что Киев ведет подготовку к возобновлению атак в направлении Красногоровки и пытался атаковать Водяное, однако результатов не достиг.

Кроме того, он подчеркнул, что на Артемовском направлении на 3 июля ВСУ продолжали атаки в направлении Клещеевки, Курдюмовки и Берховки. Указывается, что Россия и Украина продолжают перебрасывать подкрепления на эти направления. При этом Рожин обратил внимание, что командование ВСУ после «победных реляций» последних недель вдруг начало рассказывать про угрозу удара ВС РФ на Часов Яр.

«На Сватовском направлении обе стороны пытались наступать. Наши достигли большего, чем противник, сдержав атаки к западу от Кременной и поддавив противника к западу от Куземовки. Противник пока старается не допустить выхода наших войск к Северскому Донцу, что осложнит положение Северской группировки ВСУ», - резюмировал Рожин.

Между тем украинские власти продолжают заявлять, что для успеха наступления ВСУ Киеву необходимы западные истребители. Однако глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр 4 июля заявил, что Украина не получит истребители до завершения своего контрнаступления. В интервью LBC он отметил, что предоставление Киеву истребителей является важной дискуссией, но она «не будет решена в ближайшей перспективе». Он также подчеркнул, что обучение пилотов и технических специалистов для обслуживания истребителей не будет доступно до завершения наступления.

При этом на Западе продолжают идти разговоры о разочаровании в наступлении ВСУ. Обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung Франц Бекки сообщил, что страны Запада поставляли Украине танки и БМП с большими надеждами на то, что в ходе наступления эта техника позволит обеспечить возвращение ключевых территорий.