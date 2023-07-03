Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений контрнаступления

Украинские войска с начала контрнаступления на всех направлениях потеряли 2,5 тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он рассказал, что на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях ВСУ предпринимают безуспешные атаки. Российские силы на этих направлениях уничтожили 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетехники, 16 танков Leopard.