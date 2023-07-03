Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений контрнаступления

Украинские войска с начала контрнаступления на всех направлениях потеряли 2,5 тысяч единиц различного вооружения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он рассказал, что на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях ВСУ предпринимают безуспешные атаки. Российские силы на этих направлениях уничтожили 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетехники, 16 танков Leopard.

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ВСУ свалились в локальные бои и не достигли замыслов своего контрнаступления, рассказал ранее военный эксперт Борис Рожин.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что получил уточненные данные о потерях Вооруженных силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления. На встрече с военнослужащими Минобороны он рассказал, что с 4 июня украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин. 16 июня Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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