Рогов: Киев начал подготовку ко второму этапу контрнаступления в Запорожье
Украинские войска в Запорожской области готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
Он может начаться в любой момент. Украина пытаются запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск.
Киев может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа, — указал Рогов.
Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал НСН подробнее о направлениях, на которых идут основные бои в Запорожье, подчеркнув, что ВСУ не удается достичь целей контрнаступления.
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