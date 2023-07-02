Рогов: Киев начал подготовку ко второму этапу контрнаступления в Запорожье

Он может начаться в любой момент. Украина пытаются запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте ВСУ проводят маневрирование и переброску войск.

Киев может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа, — указал Рогов.

Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал НСН подробнее о направлениях, на которых идут основные бои в Запорожье, подчеркнув, что ВСУ не удается достичь целей контрнаступления.

