Рогов: Российские силы перешли в активную оборону

Стало известно о переходе российских Вооруженных сил в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

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По его словам, российские военные не только качественно обороняются, но и проводят контратаки с минимальными рисками для личного состава. При этом украинская армия бросает «волнами на убой все новые силы».

Ранее Рогов заявил, что в Запорожской области уничтожили украинскую ДРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияУкраинаВСУ

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