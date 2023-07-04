Рогов: Российские силы перешли в активную оборону
Стало известно о переходе российских Вооруженных сил в активную оборону на линии фронта в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, российские военные не только качественно обороняются, но и проводят контратаки с минимальными рисками для личного состава. При этом украинская армия бросает «волнами на убой все новые силы».
Ранее Рогов заявил, что в Запорожской области уничтожили украинскую ДРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru