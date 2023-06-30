Главком ВСУ Залужный признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что танки Leopard были переданы Киеву не для того, «чтобы показывать их на парадах».
Он отметил, что несколько боевых машин уже были уничтожены российскими силами, однако не стал уточнять их количество.
«Leopard прибыли сюда для войны. И Leopard на поле боя - это не Leopard, а ещё одна цель», - заключил Залужный.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru