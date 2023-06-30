Главком ВСУ Залужный признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления

Он отметил, что несколько боевых машин уже были уничтожены российскими силами, однако не стал уточнять их количество.

«Leopard прибыли сюда для войны. И Leopard на поле боя - это не Leopard, а ещё одна цель», - заключил Залужный.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

