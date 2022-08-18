В Запорожье создают армию добровольцев для противодействия ВСУ

«Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — приводит слова Новикова РИА Новости.

Основной центр формирования — отряд «Троя», отмечает RT. К ополчению могут присоединиться не только жители Запорожья, однако у многих желающих есть «некоторые трудности с перемещением», пишет Ura.ru. Часть потенциальных добровольцев остается на подконтрольной Киеву территории.

