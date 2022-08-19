Патрушев: Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией

«Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ.

Секретарь Совбеза отметил, что об этом говорят события вокруг Украины, пишет РИА ФАН.

