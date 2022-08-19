Патрушев: Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией

Запад не прекращает подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.

Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

«Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ.

Секретарь Совбеза отметил, что об этом говорят события вокруг Украины, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтЗападСовет Безопасности РФ Николай Патрушев
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