Патрушев: Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией
Запад не прекращает подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.
«Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ.
Секретарь Совбеза отметил, что об этом говорят события вокруг Украины, пишет РИА ФАН.
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