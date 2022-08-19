И грянул дрон: В небе над Крымом сбили два украинских беспилотника

«Ракеты пролетели прямо над нами: первая примерно в 20:30, вторая около 21. Сразу поняли по внешнему виду, что это ракеты, они пролетели прямо над головой. Услышали очень громкий свист — наверно, как от снаряда, и потом был взрыв — от первой ракеты. От второй я уже не слышал», - цитирует Александра, который стал очевидцем инцидента в Керчи, РБК.

Позже информацию о вероятной разведке ситуации у Крымского моста подтвердил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Ближе к часу ночи он опубликовал видео, снятое на переправе, работающей в штатном режиме. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов вскоре заявил, что речь шла об украинском беспилотнике.

«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», - написал Рогов в своем Telegram-канале.