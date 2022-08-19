И грянул дрон: В небе над Крымом сбили два украинских беспилотника
В ночь на 19 августа в Севастополе и Керчи системы противовоздушной обороны отбили атаки на военный аэродром и переправу, ведущую в Крым.
По предварительным данным, в ночь на 19 августа в Крыму сбили два украинских беспилотника. Первый пытался, возможно, провести разведку у Крымского моста, который в Киеве уже неоднократно грозили уничтожить. Второй дрон сбили в Бельбеке в районе военного аэродрома.
«Ракеты пролетели прямо над нами: первая примерно в 20:30, вторая около 21. Сразу поняли по внешнему виду, что это ракеты, они пролетели прямо над головой. Услышали очень громкий свист — наверно, как от снаряда, и потом был взрыв — от первой ракеты. От второй я уже не слышал», - цитирует Александра, который стал очевидцем инцидента в Керчи, РБК.
Позже информацию о вероятной разведке ситуации у Крымского моста подтвердил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
«В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ближе к часу ночи он опубликовал видео, снятое на переправе, работающей в штатном режиме. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов вскоре заявил, что речь шла об украинском беспилотнике.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Следом за новостями из Керчи стали приходить сообщения о взрывах у военного аэродрома близ Бельбека, что на юго-западе полуострова.
«В районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал. Укропаблики уже начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев у себя Telegram-канале.
Тем временем в Белгородской области все силы были брошены на тушение склада с боеприпасами, расположенном в селе Тимоново, что в 30 километрах от украинской границы.
«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», - опубликовал пост губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Минобороны России пока официально не комментировало эти инциденты.
Ударам минувшей ночью вновь подверглась и Запорожская АЭС.
«Идет обстрел Энергодара! Боевики Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии. На данный момент по району Энергодара как минимум 7 прилетов из тяжелой артиллерии», - представитель Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале.
Ближе к трем часам ночи он заявит РИА Новости, что станция работает в штатном режиме, а уровень радиации находится в норме.
«Но никто не знает, что взбредет в голову киевскому режиму», - подчеркнул Рогов.
К слову, накануне Минобороны России сообщило о резонансной провокации, которую готовит киевский режим. 19 августа, по данным оборонного ведомства, ВСУ собирается нанести удары по Запорожской АЭС и затем обвинить Россию в техногенной катастрофе. Местные власти уже усилили безопасность стратегического объекта.
«Очень большая опасность – это хранилища отработавшего ядерного топлива. Плутоний – тяжелый элемент, он, как во время Чернобыльской катастрофы, ляжет в пределах 30 км. А более легкие элементы, как цезий, легко переносятся ветрами. Они могут добраться и до Англии, и до Шотландии», - рассказал о последствиях катастрофы член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Примечательно, что о возможной провокации киевского режима говорят в то время, когда Украину с рабочим визитом посещает генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. 18 августа у него во Львове состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Разговор длился 40 минут. Главными темами встречи стали военное сотрудничество, ситуация вокруг Запорожской АЭС и продуктовая сделка. Тема мирного урегулирования российско-украинского конфликта вышла за скобки. По теме участники встречи высказались уже отдельно.
«Турция готова стать посредником в целях оживления переговоров по параметрам, сформированным в Стамбуле. Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», - цитирует Эрдогана РБК.
Владимир Зеленский готов участвовать в мирных переговорах, но с условием.
«Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», - цитирует слова Зеленского турецкое агентство Anadolu.
На заявление отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что если анализировать действия и заявления Зеленского, то понятно, что он сам является заложником Запада и вынужден выполнять сторонние приказы. По словам Кадырова, кровная месть чеченцев является единственным и максимально действенным инструментом сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил к нулю даже теоретическую возможность умышленного убийства.
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